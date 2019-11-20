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Almanya'ya nitelikli iş gücü Türkiye'den gidecek

Almanya'ya nitelikli iş gücü Türkiye'den gidecek
Almanya'ya nitelikli iş gücü Türkiye'den gidecek

Türkiye’den nitelikli istihdam açığı bulunan Almanya’ya iş gücü transferi sağlanacak. 2020 yılında en az 1000 tane hemşireyi Almanya'ya ücretsiz götürülmesi planlanıyor.

Almanya'da mevcut nitelikli istihdam açığının büyümesi ve bu ihtiyacın Türkiye'deki nitelikli personellerle karşılanabilmesi amacıyla kapsamlı bir hazırlıklar gerekiyor. Bu amaçla 22-23 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 3. AlmanyaYolu Buluşması'nda bu konular masaya yatırılacak. Organizasyonda alanında uzman kişiler, akademisyenler ve Alman sağlık kuruluşları temsilcileri katılacak.

AlmanyaYolu Destek ve Dayanışma Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında en az 1000 tane hemşirenin Almanya'ya ücretsiz götürülmesi amaçlanıyor.

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