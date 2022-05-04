Alpaslan Aydın: 'Bundan sonra hedef Şampiyonlar Ligi kupası'

FIBA Europe Cup'ta şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Bahçeşehir Koleji sporcuları Hadi Özdemir ve Kartal Özmızrak ile Genel Menajer Alpaslan Aydın, D-Smart'ta Şampiyonluk Özel programına konuk oldu. Alpaslan Aydın, çok mutlu olduklarını belirterek, "Amaç Türk Basketbolunu sevdirmek, büyütmek ve geliştirmek. Bu tarz başarılar ilgiyi daha da arttırıyor. Altyapıya büyük önem veriyoruz. İnşallah bu sezon 3 kupa da Türkiye'ye gelecek" şeklinde konuştu.

Alpaslan Aydın: "Kutlamayı daha sonra yapacağız"

Şampiyonluktan sonra takımdaki kimsenin kutlama yapmadığını söyleyen Aydın, "Kupayı aldığımız gece kimse uyuyamadı ama kutlama yapamadık ve hemen Yalova maçına hazırlandık. O maçı kazandık sonra da Denizli maçını kazanmak istiyoruz. Kutlamayı sonra yapacağız. Bizim bu kupayı kazanmamamız imkansızdı. Kutlama tabii ki olacak, başkanımızla güzel şeyler planlıyoruz. Bize 5 yıldır emek veren tüm koçlarımız, oyuncularımızın bu başarıda payı büyük ve hepsi de kutlamamıza davetli" diye konuştu.

"Başkan VakıfBank'tan etkilendi ve basketbol takımı kurmaya karar verdi"

Bahçeşehir Koleji Başkanı Hüseyin Yücel'in VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'ndan etkilenerek takımı kurduğunun altını çizen Aydın, "İtalya'ya VakıfBank maçını izlemeye gittiğimizde başkan 'Bir basketbol takımı kuracağım' dedi. Takımı kurduğumuzda ilk yılda TBL'de oynadık. Afyon ile üst lige çıkma maçında Hadi hatta o zaman rakipti. Sonra Süper Lig'e çıktık ama ilk başta yapıyı oturtamadık, değişiklik yapma durumunda kaldık. Türkiye'de birçok ilde altyapı kurduk. Sadece oyuncu değil, koçları da geliştirelim istedik. Erhan Ernak yardımcıyken onunla devam etme kararı aldık. Başkanımız da bu tercihimizin arkasında durdu. Eksiklerimiz oldu tabii ki ama sonuçta Türkiye'ye kupayı getirdik. Erhan hoca, Türkiye'ye kupa getiren 3. Türk hoca oldu. Kupadan sonra hedefimiz play-off'ta belirli bir seviyeye gelmek ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Başkanımız Hüseyin Bey, Vakıfbank'ın başarısından çok etkilendi ve basketbol takımını kurmaya karar verdi” değerlendirmesini yaptı.

"Hatalarımızı biliyoruz”

Sezon başında kupayı alacaklarına inandıklarını söyleyerek bundan sonraki hedeflerinin Şampiyonlar Ligi Kupasını getirmek olduğunu vurgulayan genel menajer Aydın, "Hatalarımızı biliyoruz, bundan sonra nasıl daha iyiye gideceğimizin farkındayız" dedi.

"Oyunculara doğru yerden yaklaşmak ve onları ikna etmek önemli"

Başkan Hüseyin Yücel'in takımın arkasında durduğunu dile getiren Alpaslan Aydın, şu ifadelere yer verdi:

"Bu bize özgüven getiriyor. Bütçemizin çok fazla olduğu söyleniyor ama gerçekte böyle değil. Oyunculara doğru yerden yaklaşmak ve onları ikna etmek önemli. Oyuncular için para tabii ki önemlidir ama hedef daha önemlidir. Haksızlığın olmadığı, doğru basketbolun oynandığı, iyi bir ekibe sahip dört, dörtlük bir yapımız var. Tarık Black, Sam Dekker, Jamar Smith gibi isimler takıma gelmez diyorlardı ama şimdi takımdan ayrılmak istemiyorlar. Bu da yapının doğru olduğunun kanıtı."

Kartal Özmızrak: "5 senelik kulüp için Avrupa kupası getirebilmek büyük başarı"

3. Avrupa Kupası'nı kazanma sevinci yaşayan Kartal Özmızrak, aynı zamanda en fazla Avrupa kupası kazanan Türk oyuncu olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Kartal, "Başarıya gidebilecek organizasyonların içinde olmak çok önemli. Öncelikle planlar ve fikirler uyuştuğu için bu kulübü tercih ettim. Bu kupayı alacağımıza inandık. İyi bir aile ortamı oluştu ve herkes birbirini motive etti. Aile ortamı yakalanmadan başarı gelmez. 5 senelik bir kulüp için Avrupa kupası getirebilmek çok büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

Hadi Özdemir: "Bu projenin tutmayacağını çok insan söyledi"

21 sezondur basketbol oynadığını belirten Hadi Özdemir ise, Bahçeşehir Koleji'nde çok iyi bir aile ortamı olduğunu ama ilk kez Avrupa kupası kazanmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı. Deneyimli basketbolcu, "Başta bu projenin tutmayacağını söyleyen çok insan oldu ama başkanımız sağ olsun bu projeyi daha da geliştirmek istiyor" açıklamasında bulundu.