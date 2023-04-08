Alpaslan köyünün 150 yıllık Ramazan geleneği: Sepet sallama

Tek katlı evlerin çatısından sarkıtılan sepetlere hane sahipleri evlerinde hediyelik yiyecek ne varsa ekliyor. Şimdilerde bu gelenek daha çok çocukların sevdiği kek, çikolata, şeker, meyve suyu ve ceviz gibi yiyeceklerin sepet ile poşetlere konulmasıyla yaşatılıyor.

Köklü geleneği çocukluk dönemindeki aynı heyecanla yaşayan 80 yaşındaki Behiye Torun, “Bacadan aşağı bir göz oda evler vardı yukarı köyde, sepeti iple bağlıyorduk. Yağ, tuz, şeker ne varsa onu veriyorlardı. Toplaşıp bir sofrada arkadaşlarımızla birlikte yiyorduk” dedi.

Sepetini yiyeceklerle dolduran 4 yaşındaki Arden Çetin, “Sepet salladığım ve çok çikolata aldığım için mutluyum” diye konuştu.

Köylerine özgü bu geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapan köy muhtarı Üzeyfe Çetin ise “Bizim köyün en yaşlı insanlarına sorduğumuz zaman 1943 yılından önce yukarı köyde durduğumuz yerlerde tam evler varmış. Orada çocuklar bacadan aşağı sallayıp, hediyeler alırmış. O günkü şartlarda ne olduğunu, neler yapıldığını bilmiyoruz. Ama o gelenek devam ederek şu ana kadar geldi” şeklinde konuştu.

Serdoğan Sıvacı



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.