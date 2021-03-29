Alpaslan Öztürk ilk kez A Milli Takım'da

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında oynanacak Letonya karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada olağanüstü koşullar sebebiyle 8 futbolcunun kadrodan ayrıldığını açıkladı. Güneş, Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü de kadroya dahil ettiklerini duyurdu.

Son 3 sezondur Göztepe formasını giyen 27 yaşındak Alpaslan Öztürk, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 maça çıkan deneyimli defans oyuncusu, 2 kez gol sevinci yaşadı. Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezon ise takımına 7 gol katkısı vermişti. Daha önce U18, U20 ve Ümit Milli Takım formalarını giyen Alpaslan Öztürk, kariyerinde ilk defa A Milli Takım'da yer alacak.

Salih Yılmazsoy