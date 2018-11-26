Alperen kalesini gole kapattı

Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan ve 1 puanla dönülen Altınordu maçı ile birlikte yükselişe geçen, özellikle kendi sahasında puan kaybetmeyen sarı-siyahlı ekipte takımının aldığı 14 puanda kaleyi koruyan Alperen'in performansı göz dolduruyor.

İstanbulspor'un genç kalecisi Alperen son 3 maçta kalesini gole kapattı. Zorlu Balıkesirspor ve dün oynanan lider Gençlerbirliği müsabakalarında rakip forvetlere geçit vermeyen başarılı eldivenin artan grafiği gelecek için de güven veriyor. 3 büyüklerin kıskacında olan ve Türk futbolunun kaleci sorunu yaşadığı son dönemde iyi bir çıkış yakalayan 24 yaşındaki file bekçisi dün İstanbulspor'un 2-0 galibiyeti ile sona eren maçta Gençlerbirliği'nin usta golcüleri karşısında kalesinde devleşti.