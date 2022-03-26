Alperen Şengün ve Furkan Korkmaz, NBA'de geceyi galibiyetle kapattı

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren 76ers, James Harden'ın 29 sayı, 15 ribaund, Joel Embiid'in 27 sayı, 10 ribaundluk double-double performanslarıyla üst üste 3. galibiyetine ulaştı. Sezonun 46. maçını kazanan 76ers'ta Furkan Korkmaz ise yaklaşık 11 dakika sahada kaldı ve 3 sayı üretti.
Alperen'den 4 sayı, 6 ribaund, 5 asist
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Portland Trail Blazers'a konuk olduğu maçı 125-106 kazandı. Rockets'ta Jalen Green'in 23, Jae'Sean Tate'in 17, Kenyon Martin Jr'ın 16 sayısı sezonun 19. galibiyetinde önemli rol oynadı. Alperen Şengün ise 21 dakikanın üzerinde süre aldığı karşılaşmayı 4 sayı, 6 ribaund, 5 asist, 2 top çalmayla bitirdi.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Charlotte Hornets: 107 - Utah Jazz: 101
Detroit Pistons: 97 - Washington Wizards: 100
Atlanta Hawks: 121 - Golden State Warriors: 110
Miami Heat: 103 - New York Knicks: 111
Minnesota Timberwolves: 116 - Dallas Mavericks: 95
Portland Trail Blazers: 106 - Houston Rockets: 125
Los Angeles Clippers: 97 - Philadelphia 76ers: 122
Yunus Kılıç