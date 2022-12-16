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Alperen Şengün'den Miami potasına 12 sayı

Alperen Şengün'den Miami potasına 12 sayı
Alperen Şengün'den Miami potasına 12 sayı

NBA'de Houston Rockets, evinde karşı karşıya geldiği Miami Heat'e 111-108 mağlup oldu. Houston'da oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün, 24 dakika süre aldığı mücadelede 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 blok ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında karşılaştığı Miami Heat'e 111-108'lik skorla kaybetti. Bu sezonki 19. yenilgisini alan Houston'da Jalen Green 22 sayı, 5 ribaund, Kevin Porter Jr. 21 say, 7 ribaund ile oynarken, Alperen de 24 dakika süre aldığı maçta 12 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 1 blok ile takımına katkıda bulundu. Ligde üst üste 3., toplamda 15. galibiyetini elde eden Miami'de ise Tyler Herro 41 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımını sırtlarken, Jimmy Butler 20 sayı ve Caleb Martin de 13 sayı ile mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Houston Rockets: 108 - Miami Heat: 111

Memphis Grizzlies: 142 - Milwaukee Bucks: 101

Utah Jazz: 132 - New Orleans Pelicans: 129

Los Angeles Clippers: 95 - Phoenix Suns: 111

Oğuzhan Ort

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