Alperen Şengün'ün 15 sayısı, Houston Rockets'a yetmedi

NBA'de heyecan 12 maçla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 21 dakika süre aldığı maçta Houston Rockets, Indiana Pacers'a 121-118 yenildi. Alperen mücadeleyi 15 sayı, 4 ribaund ve 3 blokla tamamladı.

Gecenin en heyecanlı geçen maçında Los Angeles Lakers, Toronto Raptors'u uzatma sonucu 128-123 yendi. Normal sürenin son saniyesinde Russell Westbrook'un üçlüğüyle maçı uzatmaya götüren Lakers, uzatmada galip gelmeyi başardı. Lakers'ta LeBron James 36 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle mücadele etti.

Furkan Korkmaz'lı Philadelphia, Dallas'ı devirdi

Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks'i 111-101 mağlup etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz maçta 1 dakika süre alıp istatistik üretmedi. Philadelphia'da Joel Embiid 32 sayı ve James Harden 24 sayıyla oynadı. 76ers, bu sonuçla 43. galibiyetini aldı.

Ömer Faruk'lu Miami, Grizzlies'i geçti

Ömer Faruk Yurtseven'in 4 dakika süre alıp, 4 ribaund ile oynadığı maçta Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ı 120-108 mağlup etti ve 47. galibiyetini aldı. Heat, Doğu Konferansı'nda lider durumda bulunuyor.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Philadelphia 76ers: 111 - Dallas Mavericks: 101

Atlanta Hawks: 120 - Memphis Grizzlies: 105

Brooklyn Nets: 128 - Portland Trail Blazers: 123

Cleveland Cavaliers: 119 - Denver Nuggets: 116

Toronto Raptors: 123 - Los Angeles Lakers: 128

New York Knicks: 100 - Washington Wizards: 97

Miami Heat: 120 - Oklahoma City Thunder: 108

Houston Rockets: 118 - Indiana Pacers: 121

San Antonio Spurs: 91 - New Orleans Pelicans: 124

Utah Jazz: 121 - Los Angeles Clippers: 92

Sacramento Kings: 97 - Boston Celtics: 126

Phoenix Suns: 129 - Chicago Bulls: 102

Yunus Kılıç

