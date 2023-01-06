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Alperen Şengün'ün 20 sayısı Houston'a yetmedi

Alperen Şengün'ün 20 sayısı Houston'a yetmedi
Alperen Şengün'ün 20 sayısı Houston'a yetmedi

NBA’de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, evinde karşılaştığı Utah Jazz’e 131-114'lük skorla yenildi. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün 20 sayı, 14 ribaund ve 3 asistle oynadı.

NBA'de normal sezon 4 karşılaşmayla devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ın konuk ettiği Utah Jazz'e 131-114 mağlup oldu ve üst üste 6., toplamda 29. yenilgisini aldı. Houston'da Alperen Şengül 32 dakikada parkede kaldığı mücadelede 20 sayı, 14 ribaund, 3 asist ile oynadı. Takımda ayrıca Jalen Green 30 sayı, 4 asist ve Kevin Porter Jr. 23 sayı, 6 ribaund ile maçı tamamladı. Ligde 20. galibiyetini elde eden Utah'ta Lauri Markkanen 49 sayı, 8 ribaund ile takımını sırtlarken, Jordan Clarkson ve Malik Beasley de 19'ar sayı ile katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 115 - Memphis Grizzlies: 123
Dallas Mavericks: 95 - Boston Celtics: 124
Houston Rockets: 114 - Utah Jazz: 131
Denver Nuggets: 122 - Los Angeles Lakers: 91

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