Alperen'in 14 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets, konuk olduğu Sacramento Kings'e 139-114'lük skorla mağlup oldu ve bu sezon 32. kez kaybetti. Houston'da Jalen Green 27 sayı, 2 ribaund ve 2 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün de 14 sayı, 7 asist ve 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Ligdeki 23. galibiyetini elde eden Sacramento'da ise Domantas Sabonis 19 sayı, 16 asist ve 15 ribaund ile triple double yaparken, takımda ayrıca Harrison Barnes de 27 sayı, 7 ribaund ve 3 asist ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
- Washington Wizards: 108 - New York Knicks: 112
- Detroit Pistons: 110 - New Orleans Pelicans: 116
- Indiana Pacers: 111 - Atlanta Hawks: 113
- San Antonio Spurs: 113- Golden State Warriors: 144
- Chicago Bulls: 110 - Oklahoma City Thunder: 124
- Minnesota Timberwolves: 121 - Phoenix Suns: 116
- Utah Jazz: 112 - Orlando Magic: 108
- Los Angeles Clippers: 103 - Denver Nuggets: 115
- Sacramento Kings: 139 - Houston Rockets: 114
Enes Gümüş
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