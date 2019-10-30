Alpha Group'tan 1,5 milyar dolarlık enerji yatırımı

Enerji, gayrimenkul, turizm, dış ticaret, inşaat, sanayi, medikal ve yenilenebilir enerji sektörlerinde önemli yatırımlar yapan Alpha Group, Afrika ve Arap pazarına yöneldi. Grup, enerji çalışmalarının yanında çalışmalarını faaliyet gösterdiği diğer sektörlerde de yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.

Fas, Cezayir, Tanzanya ve Etiyopya'da toplam değeri 1.5 milyar dolara varan yatırım yapacak olan Gruba bağlı Yön Enerji, imzalanan sözleşme gereği bin 150 MW'lık güneş enerji santrali kuracağını açıkladı.

Hedef 'yenilenebilir' enerji

Alpha Goup Kurucusu Muhamet Şefik Yön, "Yön Enerji olarak, Afrika'da yenilebilir enerji alanında yakın zamanda önemli işbirliklerine imza attık. Üç kıtadaki (Afrika, Asya ve Avrupa) varlığımızı bu sektörde de layıkıyla sürdürmek için hazırız" dedi.

Yenilenebilir enerji sektöründe yer alan bir firma olarak, projelerimizle gurur duyduklarını belirten Yön, "Hedefimiz Türkiye merkezli yatırımlarımızı büyütmek ve ekonomimize, istihdama katkıda bulunmak. Firma olarak rekabet ettiğimiz diğer ülkelerdeki şirketlerden daha iyi bir yere gelebileceğimize inanıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımıza öncelik veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık sektöründe Arap pazarına açılıyor

Öte yandan, Grup sağlık sektöründe ise Arap pazarına yöneldi. Grubun kurucusu Yön, bu amaçla 2018'de, Almanya'da CMS Medikal adıyla, kendi alanında üst düzey uzman Alman doktorlarla ortak bir girişimde bulundukları bilgisi verdi.

Ayrıca grubun, Endonezyalı ve Arap yatırımcılarla beraber Alpha Havacılık firmasını kurarak havacılık alanına da adım attığından bahseden Yön, "Hedef olarak, sivil ve askeri uçakların yedek parça temini konusunda başta Afrika ülkeleri olmak üzere parça ihtiyaçlarını İstanbul merkezli firmalardan karşılayıp ihraç edeceğiz." şeklinde konuştu.