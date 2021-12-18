Alpler değil Sivas

Türkiye'nin en ideal kayak pistleri ile kış turizminin çekim merkezlerinden biri haline gelen Sivas Yıldız Dağı Kayak ve Kış Turizm Merkezi, doğal yaşam evleri ile de dikkat çekiyor. Sivas Valiliği tarafından inşa edilen evlerin sayısı kısa sürede 20'nin üzerine çıktı, hedef ise 200 doğal yaşam evi. Bungalov evler doğallıkları ve konforları ile misafirlerine Alpler'i aratmayacak bir tatil imkanı sunuyor.





Sezon açılmadan yüzde 50'si doldu

Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezi işletme sorumlularından Sedat Kuruçay, sezonun açılmamış olmasına rağmen yüzde 50 doluluk oranına ulaştıklarını belirtip, “Yıldız Dağı'nda şu anda 10-15 santimetre kar kalınlığımız var. Sezona hummalı bir şekilde hazırlanıyoruz. Kar yağışına bağlı olarak 25 Aralık tarihinde sezonu açmayı hedefliyoruz. Şu anda 25 doğal yaşam evimiz mevcut. Sezon açılmamış olmasına rağmen yoğun talep alıyoruz. Ülkenin dört bir yanından misafirlerimiz doğal yaşam evlerimizde konuklamak için sabırsızla bekliyor. Sezon açılmadan doluluk oranımız yüzde 50'nin üzerine çıktı. Doğal yaşam evlerimizde bir ailenin gereksinimlerini karşılayacak her şey var” şeklinde konuştu.



Demet Karakuş - Volkan Kaplan

