ALS hastası Gürbüz'ün denizi görme isteği yerine getirildi

Zafer Mahallesi'nde yaşayan ve denizi görmek istediğini söyleyen ALS kas hastası Nuray Gürbüz için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'ün talimatı ile Gürbüz sağlık ekipleri tarafından ikametinden alınarak Didim ilçesi Akbük Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki plaja sedye ile indirilen Gürbüz denizle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Gürbüz, deniz isteğini yerine getiren sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Ayrıca 11 senedir yatalak durumda olan bir diğer hastada Kuşadası sahiline götürülerek denizle buluşturuldu.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri bünyesin de 6 bin 502 hastaya hizmet vermekteyiz. Bu hastalarımızın 2 bin 830 kadarı yatağa tam bağımlı olup evlerinde sağlık hizmetlerini eksiksiz almaktadırlar. Evlerinde ziyaret ettiğimiz hastalarımızın tedavileri sırasında günlük hayatta bizler için rutin, bazı sosyal aktivitelerin hastalarımızın hayatı için ne kadar elzem olduğunu algıladık ve yapılan bir çalışmayla proje haline getirdik. Projemizde talebi alınan hastalarımızın, ilimizde kurulan engelli veri bankasında kayıtlı hastalarımızın özel bir ekip ile evde muayeneleri uygun olanlar bir program dahilinde gitmek istedikleri yere transfer edilmektedir. Tüm tıbbi gereksinimleri yakın takip edilerek güvenler sosyal ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu sosyal ihtiyaçlar aynı zamanda tedavilerine de çok olumlu katkı sağlamaktadır. Hastalarımızın tedavilerine olumlu katkı sağlayan, ekiplerimizde görevli arkadaşlarımızdan alınan sonuçlar son derece mutlu etti. Özetle proje, hem hastalarımıza şifa kaynağı hem de ekiplerimize motivasyon kaynağı olmaktadır. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza minnettarız” denildi.

Onur Durmuş