Alt geçidi su bastı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Topkapı'da bir alt geçidi su bastı. Yağmur sularını geçmeye çalışan iki otomobil ve diyaliz hastalarını taşıyan bir servis minibüsü yağmur sularında mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tıkanan rögar kapaklarını açan itfaiye ekipleri, önce suyu tahliye etti. Suyun azalmasıyla önce otomobiller, ardından da diyaliz hastalarını taşıyan minibüs kurtarıldı. Minibüste bulunan hastalar, ambulanslara bindirilerek hastanelere sevk edildi.

Minibüste yaşananları anlatan bir hasta yakını, "Bir anda oldu kavşağı döndük suya battık. Araba kaymaya başladı komple su almaya başladı. Arabada 5 kişi var. Hasta insanlar. Biraz korktuk çünkü camlar kapılar elektronik olduğu için kilitlendi" ifadelerini kullandı.

Minibüste bulunan hasta bir yolcu ise, "Su yükselince içeride mahsur kaldık. 1.5 saat itfaiye gelmedi. Böyle bir şey olabilir mi? Biz hepimiz enfeksiyonlu insanlarız. Rahatsızlıklarımız var. Bu halde pislik suyun içine battık. 1.5 saatte ancak geldiler bizi kurtardılar. İBB Fatih'te şuradan buraya gelemiyor" diyerek tepki gösterdi.

Caner Sönmez - Volkan Kayalar

