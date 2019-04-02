Altan Erkekli ve Veysel Dikar'e, GAÜ sahnesinde büyük ilgi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen GAÜ 6. Tiyatro Günleri, günden güne dünyanın tükettiği insana "Şifa Niyetine" bir sahne gösterisi sunan Altan Erkekli ve Veysel Diker, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. "Müzikten Beri; Sözden Öte" diye özetlenebilecek süreçte; Söz'de Altan Erkekli kendi yaşam hikayeleri sevenlerine aktardı. Müzik'te Veysel Diker sevdiği türkülerini piyano, keman, kontrabas, gitar, perküsyondan oluşan orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Oyundan önce GAÜ Medya'ya açıklamada bulunan ünlü oyuncu Altan Erkekli, 6 yıldır tiyatro günlerini düzenleyerek tiyatro severlerle buluşturan (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Levent Suner'e ve tüm kadroya teşekkür ederek; ‘‘Oyunun oluşma süreci Veysel'in beni ikna etmesiyle oluştu. Onun türküleri benim hayat kesitlerimle harmanladık. Ben, oyunun kahramanlarının kendimizin olduğunu düşünerek bu gemiyi böyle güzel yürüteceğimizi tahmin edemiyordum. Ancak seyircinin ilgisi çok yoğundu ve bunlar bizi daha fazla teşvik etti'' ifadelerini kullandı.

Veysel Diker oyunu ‘‘Müzikten beri sözden öte'' diye özetlediklerini belirterek; ‘‘ Aslında müzikten beri içerikle ilgili bir anlam versin istedik. Seyircilerin oyunu müzik ne söz olarak anlamlarını istedik çünkü başka bir yolculuk başka bir tasvir. Biz sahnede duygu oluşturuyoruz. Duygu yaratma sürecini müzik ve sözle oluşturuyoruz ve seyircinin mutlu olduğunu hissederek bizlerde mutlu oluyoruz. Zaten başka güzel bir şey var mı hayatta mutluluk kadar'' dedi.

Seyircilerden büyük alkış alan Tiyatro gösterisinin ardından oyunculara, GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal ve GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk tarafından plaket takdim edildi.



GAÜ 6. Tiyatro Günleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk Bölümü tarafından bu yıl 6'ıncısı gerçekleştirilen Tiyatro Günleri “Şifa Niyetine” oyununun ardından, 2 Nisan Salı; Two Turkish Tenors, 3 Nisan Çarşamba; Antigone, 4 Nisan Perşembe Sevgili Doktor ve 5 Nisan Cuma kapanış oyunu Hoşgeldin Boyacı Girne Amerikan Üniversitesi Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall'de tiyatro severlerle buluşacak.

GAÜ 6. Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunların biletleri; Girne Akpınar Pastanesi, GAÜ Pitstop, Lefkoşa Zehra 11 Cafe ve online olarak www.gisekibris.com adresi üzerinden satışa sunuldu.

Konuyla ilgili detaylı bilginin 0(392) 650 2000 dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr adresi ve gaupr@gau.edu.tr adresinden alınabileceği belirtilen açıklamada, bilet fiyatlarının; öğrenci 10 TL, tam ise 25 TL olduğu ifade edildi.