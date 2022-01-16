Altay, 108 yaşında

16 Ocak 1914 tarihinde kurulan Altay Spor Kulübü, kuruluşunun 108. yıl dönümünü kutluyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, 108. yıl etkinlikleri kapsamında bugün oynanacak olan Alanyaspor karşılaşması öncesinde Alsancak Mustafa Denizli Alsancak Stadyumu önünde kan bağışı etkinliği gerçekleştirecek.

Saat 13.30'daki maçın ardından da etkinliklerini sürdürecek olan taraftarlar, saatler 19.14'ü gösterdiğinde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda meşale şovu yaparak gecenin karanlığını aydınlığa çevirecek. Öte yandan, Altay Spor Kulübü sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının bilet fiyatlarını da kuruluşunun 108. yılına ithafen 1,08 TL, 10,8 TL ve 108 TL olarak belirlemişti.