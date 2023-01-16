Altay 109 yaşında



Altay'ın 109. yıl dönümü bugün Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Törene Altay'ın Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, Kulüp Genel Müdürü Atakan Atalay, Sportif Direktör Tuna Üzümcü ve çeşitli branşlardan sporcular katıldı.

Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol genç sporcularla Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Vefat eden Altaylılar ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, “Bugün kulübümüzün 109. kuruluş yıldönümünde; ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları ile yine bu kadroların içerisinde yer alan kurucularımızı anmak, onlara saygımızı ve minnetimizi sunmak için toplandık. 109 yıl önce, Altay Spor Kulübü'nün kurucuları, yıkılmakta olan bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak gibi şerefli ve koca bir ülküyle yola çıktılar. İşgale direnişte en önde onlar vardı. Ülkenin kurtuluşu için Anadolu'ya geçmek ve Kuvâ-yi Milliye'yi örgütlemek gerektiğinde ilk onlar yola çıktılar. Kurtuluş'ta ve sonrasında yeni bir ülkenin Kuruluşu'nda en ön saflarda, öncü kadrolarda yer aldılar. İmkânsızlıkların ve yoklukların ortasında hiç şikayet etmeden ve inançlarını hiç kaybetmeden, umut ve emekle bir ülkenin Kurtuluş ve Kuruluş mücadelesini başarıyla tamamladılar. Başta Mustafa Necati Bey ve Vasıf Çınar Bey olmak üzere tüm kurucularımızı ve kulübümüze emeği geçenleri minnetle anıyoruz.

109 yıl sonra bugün bizler de, zorluklardan ve yokluklardan şikayet etmeden, devraldığımız bu mirası korumak ve yaşatmak için bir yaşam ve varoluş mücadelesi veriyoruz. Kulübümüzün kurucu kadrolarının önemli bir parçası oldukları ve başarıyla tamamladıkları, sadece bir kulübün değil, bir ülkenin küllerinden doğma mücadelesi bizlere yol gösteriyor. 109 yıllık bu mirastan aldığımız güçle; aynı gelenek, aynı ruh, aynı azim ve inançla; Kulübümüzü daha yüzyıllarca yaşatmak için verdiğimiz bu mücadeleyi hep birlikte başarıya ulaştıracağız. Ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.

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