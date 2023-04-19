Altay, 6 maç sonra kalesini kapattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, son haftalarda gösterdiği performansla düşme hattından kurtulurken, alt sıralardan kurtulmayı bir türlü başaramadı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde oynanan Gençlerbirliği maçında 0-0 berabere kalarak kritik bir puana imza atarken, bunun yanında da bazı problemlerini sonlandırmış oldu. Siyah-beyazlılar Ankara temsilcisi ile oynadığı maçtan önceki 6 maçta gol üretmeyi başarırken fakat kalesini gole kapatmayı başaramamıştı. Altay, bu süreçte kalesinde 13 gol gördü ve rakip fileleri de 11 kez havalandırdı. İzmir temsilcisi, iki gün önce oynanan Gençlerbirliği maçında kalesini gole kapatarak, 6 maçlık aradan sonra kalesinde gol görmedi. Fakat Altay için olumsuz olan taraf ise 6 maç sonra rakip filelere gol atmayı başaramadı.

Altay, en son 13 Mart Pazartesi günü oynanan Eyüpspor'u 1-0 yenerken kalesini gole kapatıp bir de gol üretmişti. Öte yandan siyah-beyazlılar, Marco Paixao'nun sessiz geçtiği hiçbir maçı kazanamama serisine devam ediyor. Ligdeki hükmen kazanılan Yeni Malatyaspor maçının dışındaki 8 maçta Portekizli futbolcunun en az bir golü bulunuyor.

Hasan İnce

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.