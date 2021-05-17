Altay avantajı kaptı!

Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Altay atağında Regattin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kappel'in sağ çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

6. dakikada İstanbulsporlu Levent'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Altay ceza sahasında Murat'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası oyunu devam ettiren Hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemesinin ardından penaltı kararı verdi.

10. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Onur Ergün, topu ağlara gönderdi. 1-1

12. dakikada İstanbulspor ceza sahasın yaşanan pozisyonda İstanbusporlu Mehmet Yeşil'in ceza sahasında Regattin'e yaptığı faul sonrası Hakem Arda Kardeşler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Paixao, topu filelere gönderdi. 2-1

43. dakikada sağ taraftan gelişen Altay atağında Tolga Ünlü'nün ortasında arka direkte dokunan Paixao, farkı 2'ye çıkardı. 3-1

50. dakikada soldan İstanbulspor ceza sahasına giren Mehmet Erdem'in yerden vuruşunda Wellington'un ayağından seken top direğin dibinden kornere gitti.

71. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Erhan'ın yerden şutunda top kaleyi bulmadı.

82. dakikada Altaylı Murat, ceza sahasında İbrahim'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle ikinci kez penaltıyaneden oldu.

84. dakikada İstanbulspor adına penaltı vuruşunu kullanan Onur, topu ağlara yolladı. 3-2

85. dakikada Tolga uzak mesafeden düzgün vurdu, kaleci Alperen çatala giden topu kornere tokatladı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Arka Kardeşler, Saygın Önel, Hakan Yemişken

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünü, İbrahim Öztürk (Berkay Sülüngöz dk. 75), Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Cebrail Karayel dk. 68), Scuk, Poko, Regattin (Mossoro dk. 76), Kappel (Eren Erdoğan dk. 87 ?), Ziya Alkurt (Erhan Çelenk dk. 68), Paixao

Yedekler: Eren Karataş, Ozan Özenç, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Wellington, Mehmet Yeşil (Eslem Öztürk dk. 63 ? (Egehan Gök dk. 72), Ali Yaşar, Onur Ergün, Atchom, Levent Ayçiçek (Ethemi dk. 90+2 ?), Abazaj, Uygar Mert Zeybek (İbrahim Yılmaz dk. 71), Mirkan Aydın (Berkay Görmez dk. 90+2 ?)

Yedekler: Ljubic, Ali Dere, Koray Kılınç, Mehmet Uslu, Rroca

Teknik Direktör: Saffet Akbaş

Goller: Kappel (dk. 2), Paixao (dk. 14 pen. ve 43) (Altay), Onur (dk. 10 pen. ve 84 pen.) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (İstanbulspor)

Ali Gözeten - Salih Yılmazsoy



