Altay Bayındır: 'Böyle maçlarda alınan 3 puanlar çok değerlidir'

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de müsabakanın ardından Altay Bayındır basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına önemli bir maç olduğunu söyleyen Bayındır, “Maç eksiğimiz olmasına rağmen lider duruma çıktık, mutluyuz. Bu hafta Avrupa Ligi maçımız var, en sağlıklı şekilde geçeriz inşallah. Galip geldiğimiz zaman mutluyuz. Çok önemli bir maçtan galip ayrıldık. Böyle maçlardan alınan 3 puanlar çok değerlidir. Her maçta birbirinden önemli. Bu haftayı kapatıp, yarından itibaren önümüzdeki maça odaklanacağız” dedi.

“Oyunculara her zaman destek olmak lazım”

Kritik kurtarışların kendisine hiçbir şekilde olumlu veya olumsuz bir yansıması olmadığını söyleyen Bayındır, “Hepimiz profesyonel oyuncularız. İşimiz çalışıp gözümüzü sadece bir yere odaklayıp, kulaklarımızı tıkayıp işimizi yapmak. Bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor. Ben geçen hafta Ankaragücü maçında da söylediğim gibi, Avrupa Ligi maçındakinin penaltı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü topa değmiştim. Ondan önceki maçta da pozisyon yaşadım ama dediğim gibi bazı şeyler geride kalıyor. Futbolda böyle şeyler olabilir. Pas hatası yapabilir oyuncu, her zaman destek olmak lazım başarılı olmak için. Zaten bir oyuncu pas hatası yaptığı zaman morali bozuluyor, ona bir de yüklenmek daha çok moralini bozuyor, eğer güçlü bir psikolojisi yoksa. O yüzden biz içeride de konuşuyoruz. İyi bir aile ortamımız var. İyi bir takım olduk inşallah bu şekilde de kazanmaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.

“İlerleyen günlerde neler olduğunu hep beraber göreceğiz”

Sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olmasıyla ilgili soruya cevap veren Bayındır, “Bu tarz konular futbolcu konusu değildir. Menajerleri var futbolcuların ilgilenen bu konularla. Onlar görüşüyorlardır. Şu an kritik bir dönemdeyiz. Her hafta maç var, yoğun bir programdayız ve sadece işimize odaklanmış vaziyetteyiz. İlerleyen günlerde neler olur hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

“Bizim görevimiz önümüze bakıp çalışmaya devam etmek”

Müsabaka öncesinde kendisine taraftarın destek pankartı açmasıyla ilgili konuşan Altay, “Sağ olsun destek amaçlı güzel pankart açılmıştı. Isınmada çok istek vardı, maçtan sonra gittim teşekkürlerimi sundum. Yani pozitif anlamda destek gördüğümüz zaman bizler de saha için de pozitif mücadele veriyoruz. Ama yarın farklı şeyler de yaşayabiliriz olumsuz anlamda. Bizim görevimiz önümüze bakıp çalışmaya devam etmek” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan her maça final gibi odaklanmak”

Şampiyonluk şansıyla ilgili konuşan Bayındır, “Bir maçlık galibiyetle şampiyon olunmuyor, bir maçlık mağlubiyetle de şampiyonluk gitmiyor. Önemli olan her maça final maçıymış gibi odaklanmak. Hocamız da zaten bu bölümde de bizi hazırlıyor, çalışmalarımız, konuşmalarımız maça göre oluyor. Hep önümüzdeki maçı kazanmaya çalışarak devam edeceğiz yolumuza. Her zaman mücadeleye devam etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort

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