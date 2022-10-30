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Altay Bayındır'a destek

Altay Bayındır'a destek
Altay Bayındır'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçı öncesinde kaleci Altay Bayındır’a destek verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan İstanbulspor - Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar kaleci Altay Bayındır'a destek tezahüratlarında bulundu. Son haftalarda oynanan mücadelelerde Fenerbahçeli taraftarlar kaleci Bayındır'a birçok kez tepki göstermiş, UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanan maçın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç kaleciye sahip çıkarak, taraftarı uyarmıştı. İstanbulspor maçı öncesinde ise tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar Altay Bayındır'a destek tezahüratlarında bulunurken yanındayız mesajı verdi.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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