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Altay, en uzun kazanamama serisini yaşıyor

Altay, en uzun kazanamama serisini yaşıyor
Altay, en uzun kazanamama serisini yaşıyor

Spor Toto 1. Lig’de 6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Altay, bu sezonki en uzun kazanamama sürecini yaşıyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ilk haftalarında olduğu gibi yine bir duraklama dönemine girdi. Siyah-beyazlılar, ligde 6 maçtır arka arkaya galibiyet yüzü göremeyince bu sezonki en uzun kazanamama serisine imza attı. İzmir temsilcisi, sezonun ilk 4 müsabakasında 3 puanla tanışamamış, 5. haftada Bodrumspor'u 1-0 yenerek kötü gidişata son vermişti. Siyah-beyazlılar, daha sonra Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Çaykur Rizespor, Manisa FK ve Erzurumspor FK mücadelelerinden galibiyet çıkaramayınca sezon başındaki 4 maçlık kazanamama serisini 5 maça çıkarmıştı. Bu süreçten sonra seri galibiyetlere imza atan İzmir temsilcisi, dış saha maçlarından istediğini alamayarak 3 mağlubiyetle evine döndü. Altay, daha sonra çıktığı karşılaşmalarda da 3 puanla tanışamayınca siyah-beyazlı ekibin kazanamama serisi 6 maça çıktı. Böylece Altay, bu sezonki en kötü seriye imza atmış oldu.

Hasan İnce

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