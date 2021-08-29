Altay Fenerbahçe Maç Anlatımı

ALTAY 0-0 FENERBAHÇE
Maçtan Dakikalar
1' Maç başladı
6' Osayi Samuel sol kanattan içeri ortalamak istedi ancak Cebrail yatarak müdahalede bulundu ve top kornere çıktı.
7' Valencia topla beraber ceza sahasına hareketlendi, savunmadan seken top kaleci Lis'te kaldı.
Korner
10' Karşılaşma bu dakikalarda karşılıklı fauller nedeniyle sık sık duruyor.
18' Tisserand orta sahadan itibaren kendi getirdiği topu sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza alanında dokunan olmayınca top dışarı çıktı.
25' Ferdi'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Thiam kademeye geldi ve topu kornere gönderdi.
27' Gustavo topu sağ kanattan ceza sahasındaki Valencia'ya gönderdi. Valencia karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.
33' Şık çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Osayi Samuel ceza yayının önünden vuruşunu yaptı ancak çerçeveyi tutturamadı.
45'ilk yarı sona erdi
46'ikinci yarı başladı
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Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Kappel, Poko, Thiam, Rodriguez, Pinares, Bamba