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Altay - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

Altay - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım
Altay - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, deplasmanda Altay ile karşı karşıya geliyor.

ALTAY 0 - 1 GALATASARAY

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İzmir'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

8' GOL! Kerem, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Gol - Kerem Aktürkoglu

16' Galatasaray golü bulduktan sonra oyuna ağırlığını daha fazla koymaya başladı.

 23' Poko sağ kanattan süratli bir şekilde son çizgiye inmek istedi ancak savunmada Marcao'nun müdahalesiyle top kornere çıktı.

28' Rakibine faul payan Poko, sarı kart gördü.Sarı Kart - Andre Poko

43' Thaciano'nun ceza yayı üstünden yaptığı vuruşta top, Muslera'da kaldı.

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İLK 11'LER!

ALTAY: Lis, Tolga, Thiam, Björkander, Kazımcan, Ceyhun Gülselam, Poko, Zeki, Thaciano, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan

GALATASARAY: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Gomis.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEM: Volkan Bayarslan

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