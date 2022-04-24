Altay - Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

ALTAY 0 - 1 GALATASARAY
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İzmir'de ilk düdük geldi ve maç başladı.
8' GOL! Kerem, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Gol - Kerem Aktürkoglu
16' Galatasaray golü bulduktan sonra oyuna ağırlığını daha fazla koymaya başladı.
23' Poko sağ kanattan süratli bir şekilde son çizgiye inmek istedi ancak savunmada Marcao'nun müdahalesiyle top kornere çıktı.
28' Rakibine faul payan Poko, sarı kart gördü.Sarı Kart - Andre Poko
43' Thaciano'nun ceza yayı üstünden yaptığı vuruşta top, Muslera'da kaldı.
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İLK 11'LER!
ALTAY: Lis, Tolga, Thiam, Björkander, Kazımcan, Ceyhun Gülselam, Poko, Zeki, Thaciano, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan
GALATASARAY: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Gomis.
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEM: Volkan Bayarslan