Altay, maç başına şut atmada kayıplarda

Spor Toto 1. Lig'e kötü bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda bu durumu düzelten Altay'ın, gol yollarındaki problemi devam ediyor. Siyahlı-beyazlı ekip, 9 golle ligde en az gol atan takım konumunda bulunuyor. Altay'ın söz konusu sorununun nedeni ise maç başına en az şu atan ve en az isabetli şut bulan takımı olmasından kaynaklanıyor. Ligin maç başına en fazla şut atan takımı 11.3 oranıyla Keçiörengücü olurken, Altay ise maç başına 5.9'luk şut oranıyla bu anlamda ligin son sırasında yer alıyor. Maç başına isabetli şut oranında da 5.1'lik oranıyla Samsunspor zirvede yer alırken, Altay ise 2.7 ile yine son basamakta.

Hasan İnce

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