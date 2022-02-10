Altay seri peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçında Altay, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altay 21 puanla 19. sırada yer alırken, Çaykur Rizespor, 22 puanla 18. sırada bulunuyor.

Hedef galibiyet

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan İzmir derbisinde Göztepe'yi deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup eden Altay, ligdeki 16 haftalık galibiyet hasretini dindirmişti. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, moralli bir şekilde Çaykur Rizespor maçına hazırlandı. Altay, yarın oynanacak maçta alacağı galibiyetle sıralamada altında bulunduğu Çaykur Rizespor'un üzerine çıkmak hem de galibiyet serisine başlamak istiyor. Siyah-beyazlılarda kart cezaları biten Cesar Pinares ve Ceyhun Gülselam maç kadrosunda yer alabilecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Altay, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

Salih Yılmazsoy



