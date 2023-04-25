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Altay, skoru tutmakta zorlanıyor

Altay, skoru tutmakta zorlanıyor
Altay, skoru tutmakta zorlanıyor

Altay, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmanın üçünde skoru koruyamadığı için 1'er puana razı oldu.

Altay, Spor Toto 1. Lig'deki son 4 müsabakanın üçünde skoru tutmayı başaramadı. İzmir temsilcisi, bu süreçte sadece Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalırken, diğer maçlarda ise Bandırmaspor deplasmanında son çeyreğe 1-1 beraberlikle girmesine rağmen siyah-beyazlılar, 78. dakikada Cebio Soukou'nun golüne engel olamadı ve 2-1 yenildi.

İzmir ekibi, diğer bir mücadelede ise Altınordu 1-1 eşitlikle gidilen maçın 90. dakikasında Ali Özgün'ün attığı golle rakibine 2-1 kaybetti.

Geçtiğimiz hafta sonunda da yine bir İzmir derbisinde Göztepe ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, 76. dakikada Marco Paixao'nun golüyle öne geçse de, 90. dakikada Atınç Nukan'ın golüne engelleyemedi. Karşılaşma da 1-1 berabere sona erdi.

Hasan İnce

 

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