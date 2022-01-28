Altay, son 4 sezonda 10 teknik direktörle çalıştı

İzmir'in köklü kulübü Altay, son 6 sezonda 3. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Siyah-beyazlıların istikrarlı çıkışının aksine teknik direktör konusunda sürekli yaşanan değişiklikler göze çarpıyor. 2018-2019 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselen ve sezona Teknik Direktör Alper Avcı ile başlayan Altay'da, 11. hafta itibarıyla göreve Sportif Direktör Özden Töraydın getirilmişti. Daha sonra 20. haftada Sait Karafırtınalar'ı getiren Altay, ligi 47 puanla 10. sırada tamamlamıştı.

2019-2020 sezonunu Sait Karafırtınalar yönetiminde başlayan siyah-beyazlılar, 14. haftada Ali Tandoğan'la anlaştı. Kötü gidişata engel olamayan Ali Tandoğan, daha sonra görevi Yalçın Koşukavak'a bırakmıştı. Yalçın Koşukavak ile sezonu 54 puanla 7. sırada tamamlayan İzmir temsilcisi, 2 puan farkla play-off oynamayı kaçırmıştı.

Süper Lig'e çıkılan sezonda 3 teknik direktör değişti

2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig'de 3. sezonunu geçiren Altay, takımın başına deneyimli teknik adam Yücel İldiz'i getirmiş ancak alınan istikrarsız sonuçlar nedeniyle 21. haftada İldiz'le yollar ayrılmıştı. Daha sonra Osman Özköylü ile sözleşme imzalayan Altay, 11 haftada 22 puan toplayan Özköylü'nün görevine 31. haftada son vermişti. Play-Off sıralamasında yerini koruyan siyah-beyazlılar, son haftalar öncesinde efsanesi olan Mustafa Denizli'yi takımın başına getirdi. Mustafa Denizli ile play-off şampiyonluğu yaşayan Altay, 18 yıl aranın ardından sonra Süper Lig'e döndü.

Bu sezon Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparak ilk 7 hafta sonunda liderliğe kadar yükselen İzmir temsilcisi, üst üste 13 maç kazanamayarak Denizli ile yollarını ayırdı ve yardımcısı Mert Nobre'yi teknik adam olarak atadı. Mert Nobre yönetiminde çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Nobre ile de yol ayrımına gitti. Son olarak eski futbolcusu da olan teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme imzalayan Altay, Özbalta ile beraber son 4 sezonda 10. teknik direktörü göreve getirmiş oldu.

Salih Yılmazsoy

