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Altay Süper Lig'e yükseldi

Altay Süper Lig'e yükseldi
Altay Süper Lig'e yükseldi

TFF 1. Lig play-off finalinde Altınordu ile Altay, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Altay, Adana Demirspor, GZT Giresunspor’dan sonra Süper Lig’e çıkan 3. takım oldu.

Maçtan dakikalar 

12. dakikada sol taraftan atılan uzun topta defansın arkasına sarkan Ahmet İlhan Özek'in defansın hatasını iyi değerlendirip, ceza sahası içine sol taraftan girip yaptığı vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

25. dakikada Poko'nun sol kanattan ortasında arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci Erhan Erentürk son anda kurtardı.

39. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

51. dakikada sol kanattan Metehan Mimaroğlu'nun ortasında direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.

66. dakikada Poko'nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Paixao'nun kafa vuruşunda kale önünde Erhan Çelenk müsait durumda meşin yuvarlağa dokunamadı.

68. dakikada Mehmet Erdem Uğurlu'nun sol taraftan ortasında kale önünde Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

87. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Ahmet İlhan Özek'in kafa vuruşunda kaleci Cihan Topaloğlu meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

89. dakikada Kappel'in sağ taraftan ortasında arka direkte Erhan Çelenk'in kafa ile indirdiği topa kale önünde Paixao'nun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan (Burak İnce dk. 90+2 ?), Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya (Ufuk Budak dk. 83 ?), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil (Ahmet Dereli 90+2 ?), Metehan Mimaroğlu (Şeref Özcan dk. 83 ?), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener (Enis Destan dk. 60)

Yedekler: Mertcan Dağlı, Muzaffer Kocaer, Emre Nefiz, Yiğithan Güveli, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Mehmet Erdem Uğurlu, Scuk (Marcao Paixao dk. 46), Poko, Thiam, Regattin (Zeki Yıldırım dk. 90+4 ?), Ziya Alkurt (Erhan Çelenk dk. 46), Kappel

Yedekler: Eren Karataş, Ozan Evrim Özenç, Berkay Sülüngöz, Kazımcan Karataş, Çağlar Birinci, Rıdvan Şimşek, Eren Erdoğan, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Gol: Paixao (dk. 89) (Altay)

Sarı kartlar: Kahraman Demirtaş (Altınordu), Thiam (Altay)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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