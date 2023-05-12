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Altay Tankı, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ile daha güçlü

Altay Tankı, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ile daha güçlü
Altay Tankı, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ile daha güçlü

AKKOR Aktif Koruma Sistemi, Altay Tankı’na entegre olmasıyla birlikte Türkiye, tankları üstünde bu sistemleri hizmete alan dünyadaki iki ülkeden birisi oldu.

Altay Tankı, AKKOR Aktif Koruma Sistemi ile daha güçlü - Tıkla İzle

Savaş sahasındaki en yaygın ve en büyük tehditlerden Anti-Tank Roket ve güdümlü füzeleri havada imha ederek, zırhlı birliklere kalkan olacak şekilde tasarlanan AKKOR Aktif Koruma Sistemi, yenilenen Altay tankına entegre olabilecek. Bu özellikle beraber Türkiye, tanklar üstünde bu sistemleri hizmete alan dünyadaki iki ülkeden birisi oldu.

AKKOR'un test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, “AKKOR'dan kaçmaz! AKKOR Aktif Koruma Sistemi, muharebe sahasındaki en yaygın ve en büyük tehditlerden Anti Tank Roket ve güdümlü füzeleri havada imha ederek, zırhlı birliklerimize kalkan oluyor” ifadelerine yer verdi.

ALTAY Tankının en ayırt edici özelliklerinden biri olan beka kabiliyetini önemli seviyede arttıran AKKOR Aktif Koruma Sistemine sahip olması. AKKOR, bu yeteneği, düşük ağırlık maliyetiyle sağlarken tankın mobilitesini de maksimize ediyor. AKKOR ayrıca Beka kabiliyetinin en üst seviyeye çıkarmanın yanında tankların durumsal farkındalık yeteneğinde de önemli kazanımlar sağlanıyor.

Doğukan Gürel
 

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