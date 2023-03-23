Altay, topu rakibine bırakıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezonki transfer yasağına ve dar kadrosuna karşın ortaya koyduğu oyunla futbolseverlerin takdirini kazandı. Sezon başında küme düşer gözüyle bakılan siyah-beyazlılar, puan silme (-4) ve 6 maçlık seyircisiz oynama cezalarına rağmen topladığı 25 puanla 13. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, ligin genelinde ise kontra futboluna uygun bir görüntü çiziyor. Altay, bu sezon oynadığı birçok karşılaşmada topu rakibine bırakıp, sahasında karşı takımı bekleyerek fırsat kolladı. Bunu da şimdiye kadar oynanan müsabakalarda, maç başına yüzde 42'lik topla oynama oranıyla ortaya koydu. Böylece siyah-beyazlılar, maç başına ligin en az topa sahip olan takımı konumunda bulunuyor.

Hasan İnce

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