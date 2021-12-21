Altay - Trabzonspor maçı canlı anlatım

ALTAY 1 - 0 TRABZONSPOR
MAÇ ANLATIM
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı
14' Trabzonspor hızlı atağında Hamsik sağ kanatta ceza sahasına hava topunu gönderdi. Cornelius gelişine vurdu top yandan dışarı çıktı.
Pozisyon 25' Yaklaşık 30 metreden kullanılan serbest vuruşta Murak direkt kaleye vurdu, kaleci Uğurcan köşeye giden topu kornere çeldi.
24' Rakibini faulle durduran Djaniny sarı kart gördüSarı Kart - Djaniny
33' GOL! Cebrail attı Altay 1-0 öne geçti - Cebrail Karayel
39' Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür, arka direğe doğru ortayı yaptı fakat top auta çıktı.
37' Pinares ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına doğru ortaladı, savunma topu uzaklaştırdı.
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İLK 11'LER
ALTAY: Lis, Cebrail, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Naderi, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Thiam, Bamba.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Edgar, Peres, Denswil, Trondsen, Siopis, Berat, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Djaniny
HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
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