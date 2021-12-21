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Altay - Trabzonspor maçı canlı anlatım

Altay - Trabzonspor maçı canlı anlatım
Altay - Trabzonspor maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk oluyor.

ALTAY 1 - 0 TRABZONSPOR

MAÇ ANLATIM

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

 14' Trabzonspor hızlı atağında Hamsik sağ kanatta ceza sahasına hava topunu gönderdi. Cornelius gelişine vurdu top yandan dışarı çıktı.

Pozisyon 25' Yaklaşık 30 metreden kullanılan serbest vuruşta Murak direkt kaleye vurdu, kaleci Uğurcan köşeye giden topu kornere çeldi.

24' Rakibini faulle durduran Djaniny sarı kart gördüSarı Kart - Djaniny 

33' GOL! Cebrail attı Altay 1-0 öne geçti - Cebrail Karayel

39' Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür, arka direğe doğru ortayı yaptı fakat top auta çıktı.

37' Pinares ceza sahası dışı sol çaprazından kale sahasına doğru ortaladı, savunma topu uzaklaştırdı.
 

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İLK 11'LER

ALTAY: Lis, Cebrail, Zeki Yıldırım, Murat Akça, Naderi, Poko, Pinares, Rodriguez, Kappel, Thiam, Bamba.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Edgar, Peres, Denswil, Trondsen, Siopis, Berat, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür, Cornelius, Djaniny

HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
 

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