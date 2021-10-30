Altay ve Sivasspor puanları paylaştı

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada gelişen Altay atağında Rayan'ın pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Kappel, şutunu gönderdi ancak top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan atak yapan Sivasspor'da Uğur'un ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan topa dokundu ancak meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Pozisyonun devamında Fajr kaleyi denese de top yandan oyun alanını terk etti.

38. dakikada sağ kanattan yüklenen Sivasspor'da Gradel'in ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Yatabare, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

44. dakikada baskıyla top kapan Altay'da, Rayan'ın pasına hareketlenen Bamba, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sol kanattan Bamba'nın taşıyarak ceza sahasına doğru ilerlediği pozisyonda Zeki Yıldırım topla buluştu. Zeki'nin pasında topu alan Pinares'in ceza sahası yayında plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

67. dakikada sol kanattan Paixao'nun ortasında Erhan Çelenk kafa ile topu indirdi; Kappel'in şutunda top az farkla auta gitti.

86. dakikada Erhan Çelenk'in ceza sahası önünden attığı pasta topla buluşan Paixao'nun şutu direğin dibinden dışarıya çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahtiyar Birinci, Ata Yıldırım

Altay: Lis, Cebrail Karayel, Thiam, İbrahim Öztürk, Bjönkander (Özgür Özkaya dk. 61), Poko, Ceyhun Gülselam (Zeki Yıldırım dk. 46), Pinares (Thaciano dk. 89 ?), Kappel, Bamba (Erhan Çelenk dk. 54), Rayan (Paixao dk.46)

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Aka, Cem Özgener, Kazımcan Karataş, Deniz Kadah

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr (Ulvestad dk. 90 ?), Azubuike (Sefa Yılmaz dk. 58), Kayode (Cofie dk. 73), Gradel, Yatabare (James dk. 73)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Camara, Kerem Kesgin, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Ahmet Oğuz

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Yatabare (dk. 38) (Sivasspor), Bamba (dk. 44) (Altay)

Sarı kartlar: Zeki Yıldırım, Thiam, Poko, Cebrail Karayel (Altay), Erdoğan Yeşilyurt, Cofie (Sivasspor)

Salih Yılmazsoy - Ali İhsan Çiftçi

