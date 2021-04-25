Altay'da Osman Özköylü dönemi sona erdi

TFF 1. Lig'de ilk iki hedefini sürdüren Altay'da şok bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu'muzun Teknik Direktör Osman Özköylü ile yaptığı görüşme sonucunda Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz. Osman Özköylü ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetler için teşekkür eder, kariyerinden başarılar dileriz."

Ligin 21. Haftasında Yücel İldiz'in yerine teknik direktörlük koltuğuna oturan Osman Özköylü, siyah-beyazlı takımla çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.



Salih Yılmazsoy