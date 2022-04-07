Altay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Altay'da, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifasının ardından 2 şok gelişme daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp bir açıklama yayımlayarak Marco Paixao'nun ve Murat Akça'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Altay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "A Takımı oyuncularımızdan Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile, Murat Akça ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır."



Salih Yılmazsoy

