Altay'da Trabzonspor maçına uygun fiyatlı bilet

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay, lider Trabzonspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açılış maçında oynanan Hatayspor karşılaşmasındaki fiyat politikasını sürdürme kararı aldı. Buna göre; kale arkası tribünü 5 TL, maraton tribünü 10 TL, numaralı batı üst ve batı alt tribünler 20 TL ve VIP tribün 50 TL olarak belirlendi. Biletler bugün saat 12.00'da Passolig sistemi üzerinden satışa sunulacak.

Salih Yılmazsoy

