İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altay'da Trabzonspor maçına uygun fiyatlı bilet

Altay'da Trabzonspor maçına uygun fiyatlı bilet
Altay'da Trabzonspor maçına uygun fiyatlı bilet

Altay, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında yarın oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatlarını 5 TL, 10 TL ve 20 TL olarak belirledi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Altay, lider Trabzonspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı yönetim, geçtiğimiz hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun açılış maçında oynanan Hatayspor karşılaşmasındaki fiyat politikasını sürdürme kararı aldı. Buna göre; kale arkası tribünü 5 TL, maraton tribünü 10 TL, numaralı batı üst ve batı alt tribünler 20 TL ve VIP tribün 50 TL olarak belirlendi. Biletler bugün saat 12.00'da Passolig sistemi üzerinden satışa sunulacak.

Salih Yılmazsoy
 

İLGİLİ HABER
Trabzonspor, 18 yıl sonra Altay karşısında Trabzonspor, 18 yıl sonra Altay karşısında

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.