Altay'da Tuna Üzümcü'nün geleceği belirsizliğini koruyor

Geçtiğimiz sezon Sinan Koloğlu ile yollar ayrıldıktan sonra kulüpteki sportif direktörlük görevini bırakarak Altay'daki görevine teknik direktör olarak devam eden Tuna Üzümcü'nün geleceği, 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kuruldan sonra belli olacak. Altay'da 14 maça çıkan Üzümcü, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Bu süreçte 41 puanın 21 puan toplayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.5 puan ortalaması yakaladı.

Hasan İnce

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