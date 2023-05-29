İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altay'da Tuna Üzümcü'nün geleceği belirsizliğini koruyor

Altay'da Tuna Üzümcü'nün geleceği belirsizliğini koruyor
Altay'da Tuna Üzümcü'nün geleceği belirsizliğini koruyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın teknik direktörü Tuna Üzümcü’nün siyah-beyazlı kulüpteki geleceğine, 5 Haziran’da yapılacak olağan genel kuruldan sonra göreve gelecek yönetim karar verecek.

Geçtiğimiz sezon Sinan Koloğlu ile yollar ayrıldıktan sonra kulüpteki sportif direktörlük görevini bırakarak Altay'daki görevine teknik direktör olarak devam eden Tuna Üzümcü'nün geleceği, 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kuruldan sonra belli olacak. Altay'da 14 maça çıkan Üzümcü, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Bu süreçte 41 puanın 21 puan toplayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, maç başına 1.5 puan ortalaması yakaladı.

Hasan İnce

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.