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Altay'dan tatsız prova

Altay'dan tatsız prova
Altay'dan tatsız prova

Antalya’da kamp yapan Altay, hazırlık maçında Polonya ekibi Rakow ile karşı karşıya geldi ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ikinci devrenin hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip yoğun antrenman temposunun yanında hazırlık maçları da yapmaya başladı. İzmir temsilcisi, ilk hazırlık maçını Macaristan ekibi Debrecen ile oynamış ve 1-1 berabere kalmıştı. Altay ikinci hazırlık maçında da Polonya ekibi Rakow ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, rakibinin 2 golüne karşılık veremeyince sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan taraf oldu.

Hasan İnce

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