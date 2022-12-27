İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Altay'ın gol yükünü toplam 6 oyuncu çekiyor

Altay'ın gol yükünü toplam 6 oyuncu çekiyor
Altay'ın gol yükünü toplam 6 oyuncu çekiyor

Altay’da, Spor Toto 1. Lig'de bulduğu 20 golün skor dağılımını sadece 6 oyuncu paylaşırken, 1 gol ise rakibinin kendi kalesine atmasıyla geldi.

Spor Toto 1. Lig'de Altay, bu sezon toplam 20 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda atılan bu gollerin 11'i Marco Paixao'dan gelirken, İbrahim Öztürk 3, Salih Sarıkaya 2, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım ve Ceyhun Gülselam ise 1'er gol buldu. 1 gol de Bodrumspor ile oynanan maçta Cenk Şen'in kendi kalesine atması sonucu geldi. Siyah-beyazlı ekip, 20 golle ligde en fazla gol atan 12. takım konumunda bulunuyor.

Hasan İnce


 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.