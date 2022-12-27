Altay'ın gol yükünü toplam 6 oyuncu çekiyor

Spor Toto 1. Lig'de Altay, bu sezon toplam 20 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda atılan bu gollerin 11'i Marco Paixao'dan gelirken, İbrahim Öztürk 3, Salih Sarıkaya 2, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım ve Ceyhun Gülselam ise 1'er gol buldu. 1 gol de Bodrumspor ile oynanan maçta Cenk Şen'in kendi kalesine atması sonucu geldi. Siyah-beyazlı ekip, 20 golle ligde en fazla gol atan 12. takım konumunda bulunuyor.

Hasan İnce





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