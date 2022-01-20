Altay'ın kozu fikstür

Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Altay, önündeki 16 maçın 10'unu İzmir'de oynayacak olmanın avantajına güveniyor. Bu hafta sonunda Konyaspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kozlarını paylaşacak olan siyah-beyazlı ekip, milli maç arasından sonra İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşıp üç maçlık İzmir serisini yine kendi evindeki Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla sona erdirecek.

Altay, sezon sonuna kadar Gaziantep FK, Malatyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Galatasaray, Giresunspor ve Kasımpaşa ile İzmir'de oynayacak. İzmir temsilcisi bu dönemde deplasmanda sadece Beşiktaş, Karagümrük, Sivasspor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Trabzonspor ile karşılaşacak.

Konyaspor'u yenerek milli maç arasına 21 puanla girmek istediklerini açıklayan Altay Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, İzmir'deki 10 maçta Altay taraftarına büyük görev düşeceğini belirterek, “Ligin en iyi fikstürüne sahibiz. Fenerbahçe yenilgisine rağmen bir ivme kazandığımıza inanıyoruz. Bunu galibiyete çevirmek için el ele vermemiz gerekir. Büyük Altay taraftarı her zamanki özverisiyle tribünde yerini alıp takımını desteklerse istediğimiz sonuçlara daha kolay ulaşırız. Futbolcularımız da terinin son damlasına kadar savaşacak ve özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağız” diye konuştu.

Poko, Konyaspor maçında yok

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Gabon'un formasını giyen Andre Poko, 23 Ocak Pazar günü oynanacak Burkina Faso maçında görev alacağı için Konyaspor'a karşı oynayamayacak. Cebrail Karayel'in tedavi sürecinin tamamlandığı belirtilirken, Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Eric Börkander ve Thaciano Da Silva'nın durumları ise gün içerisinde kesinlik kazanacak.

Ali Gözeten

