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Altay'ın savunması alarm veriyor

Altay'ın savunması alarm veriyor
Altay'ın savunması alarm veriyor

Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son 3 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören Altay'da savunma alarm veriyor.

Altay'ın, Spor Toto 1. Lig'in son 3 haftasında sergilediği performans hayal kırıklığı oluşturdu. Bu performansın önemli bir faktörünün de birçok oyuncunun alacaklarını temin edememesinin olduğu biliniyor. Durum böyle olunca siyah-beyazlı ekip, ligde çıktığı son 3 maçta kalesinde 8 gol gördü. Altay, sezonun ilk 15 maçında ise yalnızca 13 gol yemişti. Siyah-beyazlılar, ligin 21. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü Pendikspor'u konuk edecek.

Hasan İnce

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