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Altaylı Efe Sarıkaya, göz dolduruyor

Altaylı Efe Sarıkaya, göz dolduruyor
Altaylı Efe Sarıkaya, göz dolduruyor

Altay’da forma giyen 17 yaşındaki Efe Sarıkaya, bu sezon siyah-beyazlı ekibin tüm maçlarında forma giyerek, hem istikrarıyla hem de takımına savunmada verdiği katkıyla tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, sezona transfer yasağı ile başlamıştı. Durum böyle olunca İzmir temsilcisi altyapı patentli gençlerine şans vermeye başladı. 17 yaşındaki Efe Sarıkaya da bu sezon Altay'ın 15 maçının 13'ünde ilk 11 oynayıp bin 196 dakika sahada kaldı. Oynadığı mevki itibariyle fizik gücünün yüksek olması gerektiği bölgede Efe, ortaya koyduğu performansla göz dolduruyor. Genç oyuncuya, Altay'ın geleceği olarak bakılıyor.

Hasan İnce

 

 

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