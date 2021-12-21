Altaylı Kazımcan'a milli davet

Altay altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon 5 yıllık sözleşme imzalayan 2003 doğumlu Kazımcan Karataş'a milli davet geldi. Genç oyuncu, Türkiye U19 Milli Takımı'nın 26 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasından Antalya'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosuna davet edildi.

Bu sezon Altay'da 4'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 380 dakika sahada kalmıştı. Genç oyuncu daha önce U19 Milli Takımı'nın formasını da 8 maçta terletmişti.

Salih Yılmazsoy