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Altı köyün yolları 12 gündür kapalı

Altı köyün yolları 12 gündür kapalı
Altı köyün yolları 12 gündür kapalı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 6 köye 12 gündür ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçenin yüksek kesimindeki Sincik-Malatya Karayolu güzergahında bulunan Aksu, Arıkonak, Geçitli köyleri ile Türk Dağı yamaçlarındaki Karaköse, Hüseyinli ve Şahinbeyler köyüne 12 gündür ulaşılamıyor.

Köylüler ulaşımın kar nedeniyle sağlanmadığı için oldukça mağdur olduklarını ve yollarının biran önce açılmasını istediklerini söyledi. Köylüler, evde yiyeceklerinin kalmadığını hayvan yemlerinin tükendiğini ve bu durumdan dolayı oldukça zorlandıklarını dile getirdi.

Yolları kapalı olan köylüler, ilin yetkililerinden yardım isteyerek yollarının açılmasını istedi.

Ahmet Erkut
 

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