Altı yıl sonra denizi görmenin mutluluğunu yaşadı

Kuşadası'nın Alacamescit Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan ev hanımı Meltem Şen, 6 yıl önce İzmir'deki bir devlet hastanesinde boyun fıtığı ameliyatı oldu. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatta doktorlar tarafından Şen'in boynundaki omuriliği ve sinirleri sıkıştıran fıtık parçalarına müdahale edildi. Ameliyattan çıkan Şen'in aynı gün boynundan aşağısı tutmamaya başladı. Bunun üzerine Şen, tedavi için yakınlarının yardımıyla İzmir'deki başka bir hastaneye yatırıldı. Tekrar ameliyata alınan Şen, sağlık durumunda bir değişiklik olmayınca yatağa bağımlı hale geldi.

‘Umutlarını kaybetmesinler'

Altı yıl aradan sonra sahil kenarına inerek denizin kokusunu yeniden içine çekmenin büyük bir özgürlük olduğunu belirten Meltem Şen “Yıllar önce geçirdiğim bir fıtık ameliyatı sonrası yatağa mahkum oldum. Doktorlar bana bir daha yürüyememe ihtimalinden bahsettiğinde dünyalar başıma yıkıldı. Ama yılmadım ve son ameliyatta hislerimi geri kazandım. İzmir'de yaşayan kız kardeşimin desteğiyle hastanede fizik tedavi gördüm. Daha sonra Kuşadası Belediyesi'nin sunmuş olduğu evde bakım hizmetinden faydalanmaya başladım. Düzenli olarak gelen ekipler benim hayata tutunmamı sağladı. Onların desteği sayesinde kendimde daha fazla güç bulmaya başladım. Şimdi evde zor da olsa yürüteçle yürüyorum. Uzun zamandır evden dışarı çıkıp sosyalleşmenin ve denizi görmenin hasretini çekiyordum. Bunu Kuşadası Belediyesi'nden talep ettiğimde gerçekleşeceğini düşünmemiştim. Sadece hayalini kurmak bile beni mutlu ederken şimdi bu özgürlüğü gerçekten yaşıyorum. Benimle benzer durumda olan hastalara iyileşme umutlarını asla yitirmemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Eşber Okayer



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