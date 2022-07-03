Altılı masa beşinci kez bir araya geldi

Daha önce 4 toplantı gerçekleştiren 6 lider, bugün 5'inci kez bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliği yaptığı toplantı, partisinin genel merkezinde 14.00'te başladı.

Bu toplantıda, cumhurbaşkanının geçiş süreci sonrasındaki yetkilerinin görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca Güçlendirilmiş Parlamenter sistem çalışmalarını sürdüren 6 muhalefet partisinin seçim sonrasında anayasada yapacağı değişikliklerin de görüşülmesi öngörülüyor.

Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş - Sadettin Aliusta