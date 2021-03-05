Altın 9 ayın en düşük seviyesinde

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. Hafta başından bu yana yüzde 2'den fazla düşüş kaydederek ons başına 1700 doların altına inen altın fiyatları, 9 ayın en düşük düzeyine yerleşti. İç piyasada ise gram altın 409 çeyrek 672 liradan satılıyor. FED Başkanı Jerome Powell, perşembe günü yaptığı konuşmada, “Fed, varlık alımlarını azaltarak insanları şaşırtmak istemiyor. Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep. Finansal koşulların sürekli sıkılaşmasından endişe duyacağım. Küresel düşük enflasyon ortamı yakın zamanda değişmeyecektir” dedi.