Altın Emlak 22 yaşında

Türkiye genelinde faaliyet gösteren temsilcileri ile geçtiğimiz gün Cemile Sultan Korusunda bir araya gelen Altın Emlak, yeni yıl hedeflerini paylaştı. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı'da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yeni temsilcilerimizle, 2021 yılı stratejilerimiz ve uzun vadeli hedeflerimizi paylaştığımız bir toplantı oldu. Ofislerimizi, danışmanlarımızı ve genel müdürlüğümüzü GOLDNET dijital dönüşüm ile geleceğe şimdiden hazır hale getirdik. Yenilenen web sayfamız, mobil altyapımız, sosyal CRM sistemlerimiz ile teknoloji odaklı emlak pazarlama firması olarak en iyisi olmak için gayretimiz devam edecek” dedi.

Bugün kendi temsilciliklerinin bulundukları bölgelerde Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip, işini sahiplenen emlak profesyonellerinden oluştuğunu belirten Altın Emlak Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi, “Pandemi döneminde en hızlı büyüyen emlak zinciri olduk. Özellikle taşınmaz ticareti yönetmeliği çerçevesinde emlak sektörü kabuk değiştiriyor. Emlak işletmelerinde kullanılması gereken sözleşmelerden, arşiv kayıtlarına, danışmanların eğitimlerinden, pazarlama ve satış süreçlerinin desteklenmesine kadar yönetmeliğinin tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için hazır altyapıya sahibiz” şeklinde konuştu.

Selvi sözlerine şöyle devam etti: “Gayrimenkul pazarlamasına yeni bir soluk getiriyoruz. Özellikle yeni yılda innovasyon, dijitalleşme ve Altın Emlak'a Dönüşüm yılı olarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Son dönemde temsilciliklerini gelişmiş CRM altyapısı, proje anlaşmaları, uzaktan ve yerinde eğitimler, ofis koçluğu, performans yönetimi, portal entegrasyonları, pazarlama toplantıları, yatırımcı günleri, insan kaynakları ve birçok yeni işbirliği sunuyoruz. Doğruluk ve dürüstlük ilkeleri her iki tarafın yararına nitelikli çözümler üretebilen nitelikli girişimciler ile markamızı büyütüyoruz. Temsilcilerimizi bilgi ve teknoloji ile sürekli geliştiriyor, altyapımızı her geçen gün yeniliyoruz”.

Emlak işletmesi açmak isteyen girişimciler için birçok farklı alternatif ve fırsatlar sunduklarını da belirten Selvi, “Emlakçılık mesleğini yapan ve markamız altında faaliyetlerini sürdürmek isteyen emlak işletmelerine özel kampanyalarımız devam ediyor. Özellikle gençlerimiz ve kadın girişimciler için pozitif ayrım yapıyoruz. Amacımız markalı emlakçılığın gelişimini desteklemek ve ilk akla gelen emlak firması olmak. Çünkü bizler minimum sermaye maksimum gelir hedefleyen girişimciler için en çok desteğin verildiği tek emlak firmasıyız” diye konuştu.