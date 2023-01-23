Altın Emlak 25'inci yılını kutladı

Türkiye genelinde 130 temsilciliği ile faaliyet gösteren Altın Emlak, 2023 yılının ilk toplantısını 21 Ocak'da İstanbul'da gerçekleştirdi. Eğitmen Barış Kılıçarslan, “Gayrimenkulde Başarının 7 Altın Anahtarı” başlığında temsilcilere özel bir eğitim verdi. Toplantıda ayrıca “Değer” kategorilerinde 2022 yılı ödülleri verildi.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı yaptığı konuşmada, “Çeyrek asırlık tecrübemiz ile, rahmetli babam Nuri Özelmacıklı tarafından atılan temellerde yükselmeye devam ediyoruz. 'Yenilikçi vizyonumuz, teknoloji ile entegre çalışma sistemimiz ve güvenen herkes kazandı' sloganımızla sektörümüze liderlik etmeye devam edeceğiz. Özellikle nitelikli girişimcileri gelişmiş sistem altyapımız ile buluşturarak, birçok farklı pazarlama hizmetini sunuyoruz” dedi.

Altın Emlak Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi de “Dijital pazarlama ve sistem altyapımız, yenilikçi ve çözüm sunan uygulamalarımız, değerinde değer bulur sloganımız ile zirve yolculuğumuz devam edecek. Ofis açmak isteyen girişimcilere hiçbir sistemde bulunmayan gelişmiş altyapıyı minimum maliyetle sunan; uzmanlığı onaylı yetkin emlak zinciriyiz. Temsilcilerimize emlak ile alakalı tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanım ve destekleri sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

Birçok farklı değer kategorisinde özel ödüllerin dağıtıldığı toplantıda ayrıca başarılı gayrimenkul danışmanları da ödüllendirildi.

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