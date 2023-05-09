Altın Emlak İzmir Gaziemir temsilciliği açıldı

Altın Emlak İzmir Gaziemir özel yetkili işletmesi, girişimci Volkan Göreci tarafından Kahramanlar Caddesi üzerinde açıldı. Uzman ekibi ve geniş portföy ağı ile hizmete başlayan İzmir Gaziemir temsilciliğinin açılışında söz alan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “25 ilde 120'ye yakın temsilciliğimiz ile nitelikli büyümeye devam ediyoruz. Türkiye'deki bazı illerimizden daha büyük potansiyeli olan Gaziemir temsilciliğimiz ile ailemiz büyümeye devam ediyor. Yenilikçi vizyonumuz, teknoloji ile entegre çalışma sistemimiz ve güvenen herkes kazandı mottomuzla sektörümüze liderlik etmeye devam edeceğiz. Nitelikli girişimcileri, gelişmiş sistem altyapımız ile buluşturarak birçok farklı pazarlama hizmetini sunuyoruz. Gaziemir'de de profesyonel kadromuz ve teknoloji merkezli, etkili pazarlama çalışmalarımız ile müşterilerimize hizmete başladık” dedi.

İzmir Gaziemir Temsilcisi Volkan Göreci ise şöyle konuştu: “Sektörün öncü markalarından Altın Emlak'ı ilçemize kazandırmanın mutluluğu yaşıyoruz. Eğitim alanlarımız, toplantı salonlarımız, profesyonel danışman kadromuz ile Gaziemir'de gayrimenkul sektöründe güven inşa edeceğiz. Geniş portföy ağımız, nitelikli çözüm sunan uygulamalarımız ile gayrimenkul pazarlamasında farkımızı yansıtacağız” dedi.

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